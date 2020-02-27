Источник опроверг переход сирийского города Серакиб под контроль боевиков, об этом сообщает «Интерфакс». По данным военного источника, информация о том, что вооруженные группировки так называемой сирийской оппозиции, поддерживаемой Турцией, вернули контроль над городом в провинции Идлиб, не соответствует действительности.

Ранее ряд СМИ сообщил, что сирийская оппозиция захватила стратегический город Серакиб в провинции Идлиб, которая остается единственным регионом Сирии, где большую часть контролируют боевики. В 2017 году в Идлибе создали зону деэскалации, куда перешли боевики, отказавшиеся сдать оружие на других территориях САР.

Серакиб расположен на пересечении трасс «Алеппо — Хама» и «Алеппо — Латакия», 5 февраля сирийская армия освободила город от террористов. 11 февраля боевики при поддержке Турции предпринимали попытки вернуть Серакиб, но все их пресекли представители армии САР.

На минувшей неделе президент Турции Реджеп Эрдоган потребовал от Сирии отвести армию на позиции, которые они занимали в конце декабря 2019 года перед началом военных действий против террористов в восточной части провинции Идлиб.