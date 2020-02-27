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10:04   27 Февраля 2020
Россия

Путин рассказал, что отказался от идеи использовать двойника

Путин рассказал, что отказался от идеи использовать двойника

Президент России Владимир Путин рассказал, что в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом – в начале 2000-х годов – озвучивались предложения привлекать двойника для обеспечения безопасности главы государства, но он от них отказался.

Об этом российский лидер рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«(Идея) возникала, но я отказался от двойников, — сообщил президент. — Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом».

По его словам, дублеров предлагалось привлекать для участия в мероприятиях, где президенту было бы небезопасно находиться. Однако, добавил Путин, эта идея ни разу не была реализована.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #политика #двойник

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