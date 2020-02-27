Россия в два раза увеличила экспорт нефти в США и Великобританию по итогам 2019 года, сообщает Федеральная таможенная служба. Кроме того, поставки ресурса из РФ в Турцию возросли в четыре раза.

На увеличение закупок нефти повлияло введение санкций со стороны США в отношении Венесуэлы и Ирана, а также снижение цен на российскую нефть марки Urals. ФТС отмечает, что сейчас экспорт нефти из России в Соединенные Штаты составляет 2,2 миллиарда долларов (4,7 миллиона тонн), тогда как в конце 2018 года число не превышало 0,9 миллиарда (1,8 миллиона тонн).

Великобритания также нарастила закупку российской нефти с 0,98 миллиона до 2,4 миллиона тонн, сумма по итогам 2019 года составила 1,2 миллиарда долларов. В частности, нефть из РФ практически заменила Британии ресурс из Нигерии и Алжира.

Рекордсменом по закупке ресурса у РФ является Турция, за год экспорт вырос с 2,1 миллиона до 8,2 миллиона тонн, выручка составила 3,7 миллиарда долларов, сообщает ФТС. Также в список стран, закупающих нефть у России, входят КНР, Нидерланды и ФРГ.