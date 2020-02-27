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9:16   27 Февраля 2020
Россия

Крымский депутат посоветовал Помпео не учить Россию жить

Крымский депутат посоветовал Помпео не учить Россию жить

Крымский депутат Юрий Гемпель посоветовал госсекретарю США Майку Помпео не учить Россию жить. По словам главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, Соединенным Штатам пора перестать спекулировать на теме Крыма.

Ранее Госдеп США выпустил сообщение, в котором Майк Помпео призвал Россию «перестать оккупировать» Крым и заявил, что Америка никогда не признает притязания РФ на суверенитет над полуостровом.

По словам Юрия Гемпеля, Майку Помпео пора прекратить учить Россию, как жить, а также не спекулировать российским статусом полуострова и больше не вмешиваться во внутренние дела другой страны. Депутат напомнил, что Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года навсегда, как бы кто ни пытался оттянуть признание этой данности.

«Пора начать вести себя политкорректно и дипломатично, а не пытаться посягать на целостность Российской Федерации», — заявил крымский парламентарий. 

В марте 2014 года в Крыму провели референдум, по результатам которого более 96 процентов жителей высказались за вхождение в состав РФ. Власти полуострова провели референдум после государственного переворота на Украине. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #крым #политика #помпео

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