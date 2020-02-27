Крымский депутат посоветовал Помпео не учить Россию жить

Крымский депутат Юрий Гемпель посоветовал госсекретарю США Майку Помпео не учить Россию жить. По словам главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, Соединенным Штатам пора перестать спекулировать на теме Крыма.

Ранее Госдеп США выпустил сообщение, в котором Майк Помпео призвал Россию «перестать оккупировать» Крым и заявил, что Америка никогда не признает притязания РФ на суверенитет над полуостровом.

По словам Юрия Гемпеля, Майку Помпео пора прекратить учить Россию, как жить, а также не спекулировать российским статусом полуострова и больше не вмешиваться во внутренние дела другой страны. Депутат напомнил, что Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года навсегда, как бы кто ни пытался оттянуть признание этой данности.

«Пора начать вести себя политкорректно и дипломатично, а не пытаться посягать на целостность Российской Федерации», — заявил крымский парламентарий.

В марте 2014 года в Крыму провели референдум, по результатам которого более 96 процентов жителей высказались за вхождение в состав РФ. Власти полуострова провели референдум после государственного переворота на Украине.