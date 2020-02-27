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8:55   27 Февраля 2020
Россия

Вторые сутки в Сочи продолжаются поиски пропавших в море подростков

Вторые сутки в Сочи продолжаются поиски пропавших в море подростков

Вторые сутки в Сочи продолжаются поиски пропавших в море 14-летних подростков, сообщает региональное ГУ МЧС. Накануне поиски приостановили из-за сильного шторма в предполагаемом месте нахождения мальчиков. 

В ночь на четверг, 27 февраля, поиски вновь возобновили, они продолжаются до сих пор. Сейчас на месте работают вертолет, беспилотник и катера МЧС. Накануне к поискам подключили волонтеров, мальчиков ищут более 200 человек. 

Вечером 25 февраля два 14-летних мальчика попытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, которая впадает в море. Сильный шторм смыл ребят в воду, где они сейчас находятся, неизвестно. СК РФ проводит доследственную проверку, следователи установили личности пропавших подростков. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#мчс #россия #происшествия #чп #сочи #лазаревское

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