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14:18   27 Февраля 2020
Политика

Украинцы выразили готовность отказаться от Донбасса ради дороги в Европу

Украинцы выразили готовность отказаться от Донбасса ради дороги в Европу

На своей странице в одной из социальных сетей Чечило отметил, что для жителей Украины евроинтеграция оказалась намного важнее, чем возвращение целого региона в состав страны. Так, более 60% опрошенных выразили готовность отказаться от Донбасса, в обмен на интеграцию с Европейским союзом. Кроме того, около 62% респондентов заявили, что Киев не должен предоставлять Донбассу «особый статус», а более половины украинцев выступают против каких-либо торгово-экономических связей с регионом.

Таким образом, можно сделать вывод, что большинству украинских граждан плевать на своих соотечественников, а «чужая Европа» им намного дороже «родного» Донбасса. Это подтверждают и результаты опроса. Чечило делает вывод, что украинцы не готовы предпринимать какие-либо действия для того, чтобы вернуть Донбасс.

«Донбасс, по мнению украинцев, должен вернуться сам — без всяких условий и без всяких уступок в его пользу», - констатирует Чечило.

Кроме того, опрос также показал и отношение украинцев к возможному вступлению в военный блок НАТО. 54% жителей страны заявили, что не готовы отказываться от перспективы Украины стать членом Североатлантического альянса. Они также негативно отнеслись к тому, что в конституции Украины может быть прописан нейтральный статус страны.

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Автор: Александра Яровая
#донбасс #украина #политика

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