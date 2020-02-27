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Поправки о проведении голосования по изменениям в Конституции РФ 22 апреля внесли в ГД

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 Жительница Франции выиграла в лотерею два миллиона евро

Жительница Франции выиграла в лотерею два миллиона евро
8:35   27 Февраля 2020
Весь мир

Жительница Франции выиграла в лотерею два миллиона евро

Жительница Франции выиграла в лотерею два миллиона евро

Жительница Франции выиграла в лотерею «Лото» два миллиона евро, передает радиостанция France Bleu. Женщина живет во французской коммуне Бюфере в западном департаменте Вандея.

Сообщается, что победительница приобрела билет в табачном киоске, сам розыгрыш прошел 15 февраля. Женщина рассказывает, что шоу смотрела по телевизору вместе с двумя дочерьми, они не выпускали билет из рук, надеясь, что им повезет. По словам победительницы, выигранные деньги она потратит на ремонт своего дома и приобретение дополнительной недвижимости. 

В середине января еще один житель департамента Вандея выиграл девять миллионов евро в лотерею. Но рекорд принадлежит жителю города Бельвини, который два года назад стал обладателем 12 миллионов евро. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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