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Госдеп США призвал Россию «перестать оккупировать» Крым

Госдеп США призвал Россию «перестать оккупировать» Крым

 Два командира боевиков ликвидированы в сирийской провинции Идлиб

Два командира боевиков ликвидированы в сирийской провинции Идлиб
8:10   27 Февраля 2020
Весь мир

Госдеп США призвал Россию «перестать оккупировать» Крым

Госдеп США призвал Россию «перестать оккупировать» Крым

Госдепартамент США призвал Россию «перестать оккупировать» Крым, об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео, распространенного ведомством. 

«США не признают и никогда не признают притязания России на суверенитет над полуостровом», — указывается в заявлении ведомства. 

Ранее американский лидер Дональд Трамп продлил антироссийские санкции на год, их ввели из-за воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Президент США заявил, что Россия представляет собой «необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, применяя силу на Украине и аннексировав Крым». 

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма неотъемлемой частью украинской национальной идеи, но отметил, что у Киева пока нет возможности вернуть полуостров в состав Украины. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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