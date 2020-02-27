Госдеп США призвал Россию «перестать оккупировать» Крым

Госдепартамент США призвал Россию «перестать оккупировать» Крым, об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео, распространенного ведомством.

«США не признают и никогда не признают притязания России на суверенитет над полуостровом», — указывается в заявлении ведомства.

Ранее американский лидер Дональд Трамп продлил антироссийские санкции на год, их ввели из-за воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Президент США заявил, что Россия представляет собой «необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, применяя силу на Украине и аннексировав Крым».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма неотъемлемой частью украинской национальной идеи, но отметил, что у Киева пока нет возможности вернуть полуостров в состав Украины.