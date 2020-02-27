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 Два командира боевиков ликвидированы в сирийской провинции Идлиб

Два командира боевиков ликвидированы в сирийской провинции Идлиб
7:44   27 Февраля 2020
Весь мир

Два командира боевиков ликвидированы в сирийской провинции Идлиб

Два командира боевиков ликвидированы в сирийской провинции Идлиб

Два полевых командира группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» погибли при атаке ВВС Сирии. Об этом сообщает военные источник ФАН в САР Ахмад Марзук.

Согласно данным утренней сводки, сирийская арабская армия и союзные ей силы в провинции Идлиб освободили несколько поселений, освободив нескольких боевиков. По неподтвержденным данным, в результате ракетного обстрела силы САА потеряли нескольких солдат в Алеппо.

Отмечается, что в ходе столкновения правительственной армией у поселка Кансафра в Идлибе был ранен полевой командир «Лива Самарканд».

В свою очередь при авиаударе ВВС Сирии у поселения Кафр-Увейд погиб командир оперативного штаба «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» Думмар Кантари и другой высокопоставленный член группировки — Абдель Кадер аль-Саллум.

Также сообщается, что конвой подкрепления ВС США прибыл в провинцию Хасака.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб

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