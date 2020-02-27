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7:29   27 Февраля 2020
Весь мир

Экипажу Diamond Princess разрешили сходить на берег Японии

Экипажу Diamond Princess разрешили сходить на берег Японии

Экипажу круизного судна Diamond Princess, находящемуся близ берегов Японии на карантине из-за коронавируса, в четверг было разрешено сойти на берег. Об этом сообщает японское агентство «Киодо».

Отмечается, что членов экипажа временно разместят на территории государственного училища налоговой службы в префектуре Сайтама под наблюдением врачей. Пассажиры судна сошли туда на берег еще на прошлой неделе.

Телеканал NHK сообщает, что число заразившихся новым коронавирусом среди пассажиров и членов экипажа достигло 705. Вместе с ними в Японии зараженными оказались 894 человека.

Четверо пассажиров лайнера преклонного возраста скончались. Кроме того, помимо них из-за вызванного вирусом воспаления легких в Японии умерли трое человек.

Коронавирус попал на судно предположительно от одного пассажира, который затем сошел в Гонконге. Каратин продлился с 5 февраля до 19 февраля.

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Автор: Олег Королев
#япония #коронавирус

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