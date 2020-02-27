Экипажу Diamond Princess разрешили сходить на берег Японии

Экипажу круизного судна Diamond Princess, находящемуся близ берегов Японии на карантине из-за коронавируса, в четверг было разрешено сойти на берег. Об этом сообщает японское агентство «Киодо».

Отмечается, что членов экипажа временно разместят на территории государственного училища налоговой службы в префектуре Сайтама под наблюдением врачей. Пассажиры судна сошли туда на берег еще на прошлой неделе.

Телеканал NHK сообщает, что число заразившихся новым коронавирусом среди пассажиров и членов экипажа достигло 705. Вместе с ними в Японии зараженными оказались 894 человека.

Четверо пассажиров лайнера преклонного возраста скончались. Кроме того, помимо них из-за вызванного вирусом воспаления легких в Японии умерли трое человек.

Коронавирус попал на судно предположительно от одного пассажира, который затем сошел в Гонконге. Каратин продлился с 5 февраля до 19 февраля.