Стоимость нефти опустилась ниже 52 долларов за баррель

Стоимость барреля нефти североморской смеси Brent опустилась ниже 52 долларов. Об этом свидетельствуют данные интерконтинентальной биржи ICE.

По состоянию на 05.31 мск стоимость бочки Brent опускалась на 1,52 процента, до 1,99 доллара за баррель. Это произошло впервые с декабря 2018 года.

Ранее эксперт банка Saxo Bank рассказал РИА «Новости», что мировой рынок нефти в первом квартале текущего года не сможет преодолеть давления новостей о снижении спроса со стороны Китая на фоне вспышки коронавируса.

В начале февраля СМИ сообщили о падении спроса на нефть в Китае на 20 процентов (по сравнению с аналогичным периодом в минувшем году) из-за вспышки нового коронавируса. Это падение является самым большим со времен мирового кризиса 2008-2009 годов.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что РФ поддерживает контакты с другими странами ОПЕК+ по поводу дальнейших действий в рамках сделки о сокращении добычи «черного золота».