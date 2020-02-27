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6:28   27 Февраля 2020
Россия

Минюст пересмотрит размер дорожных штрафов в новом КоАП

Минюст пересмотрит размер дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения, предлагаемое в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, не соответствует запросам общества и будет пересмотрено. Об этом сообщил замминистра юстиции РФ Денис Новак.

В ходе общественных слушаний на эту тему он сообщил, что предложения по блоку, касающемуся нарушений ПДД, готовило МВД. По его словам, разработчики стремились добиться снижения смертности на дорогах.

Новак подчеркнул, что главная цель нового КоАП не фискальная, в конечном итоге кодекс с должен обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан и в целом улучшить качество жизни людей.

По его словам, в данной ситуации необходим комплексный подход — развитие инфраструктуры, наведения порядка при установке дорожных знаков, утверждение требований к автоматическим средствам видеофиксации, а также упрощение порядка обжалования постановлений о штрафах.

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Автор: Олег Королев
#штрафы за нарушение пдд

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