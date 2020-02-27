Посольство РФ срочно потребовало от властей США оказать медпомощь Ярошенко

Посольство РФ в США обратилось к американским властям со срочным запросом об оказании медпомощи российскому летчику Константину Ярошенко, находящемуся в американской тюрьме. Об этом сообщает диппредставительство на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в связи с резким ухудшением состояния здоровья Ярошенко российские дипломаты обратились к властям США со срочным запросом об оказании ему медицинской помощи.

В посольстве ожидают, что россиянину будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение. Российские дипломаты намерены посетить Ярошенко в ближайшее время.

Российский летчик Константин Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в сговоре с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США.