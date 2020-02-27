Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минюст пересмотрит размер дорожных штрафов в новом КоАП

Минюст пересмотрит размер дорожных штрафов в новом КоАП

 Литреев признался в покупке экстази за биткоины

Литреев признался в покупке экстази за биткоины
Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку

Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку

 Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах
Посольство РФ срочно потребовало от властей США оказать медпомощь Ярошенко

Посольство РФ срочно потребовало от властей США оказать медпомощь Ярошенко

 Сирийские военные нашли лагерь боевиков и химлабораторию на раскопках города Эбла

Сирийские военные нашли лагерь боевиков и химлабораторию на раскопках города Эбла
Минюст пересмотрит размер дорожных штрафов в новом КоАП

Минюст пересмотрит размер дорожных штрафов в новом КоАП

 Литреев признался в покупке экстази за биткоины

Литреев признался в покупке экстази за биткоины
Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку

Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку

 Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах
Посольство РФ срочно потребовало от властей США оказать медпомощь Ярошенко

Посольство РФ срочно потребовало от властей США оказать медпомощь Ярошенко

 Сирийские военные нашли лагерь боевиков и химлабораторию на раскопках города Эбла

Сирийские военные нашли лагерь боевиков и химлабораторию на раскопках города Эбла
5:59   27 Февраля 2020
Весь мир

Посольство РФ срочно потребовало от властей США оказать медпомощь Ярошенко

Посольство РФ срочно потребовало от властей США оказать медпомощь Ярошенко

Посольство РФ в США обратилось к американским властям со срочным запросом об оказании медпомощи российскому летчику Константину Ярошенко, находящемуся в американской тюрьме. Об этом сообщает диппредставительство на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в связи с резким ухудшением состояния здоровья Ярошенко российские дипломаты обратились к властям США со срочным запросом об оказании ему медицинской помощи.

В посольстве ожидают, что россиянину будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение. Российские дипломаты намерены посетить Ярошенко в ближайшее время.

Российский летчик Константин Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в сговоре с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #ярошенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...