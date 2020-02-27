Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минюст пересмотрит размер дорожных штрафов в новом КоАП

Минюст пересмотрит размер дорожных штрафов в новом КоАП

 Литреев признался в покупке экстази за биткоины

Литреев признался в покупке экстази за биткоины
Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку

Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку

 Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах
Посольство РФ срочно потребовало от властей США оказать медпомощь Ярошенко

Посольство РФ срочно потребовало от властей США оказать медпомощь Ярошенко

 Сирийские военные нашли лагерь боевиков и химлабораторию на раскопках города Эбла

Сирийские военные нашли лагерь боевиков и химлабораторию на раскопках города Эбла
Минюст пересмотрит размер дорожных штрафов в новом КоАП

Минюст пересмотрит размер дорожных штрафов в новом КоАП

 Литреев признался в покупке экстази за биткоины

Литреев признался в покупке экстази за биткоины
Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку

Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку

 Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах
Посольство РФ срочно потребовало от властей США оказать медпомощь Ярошенко

Посольство РФ срочно потребовало от властей США оказать медпомощь Ярошенко

 Сирийские военные нашли лагерь боевиков и химлабораторию на раскопках города Эбла

Сирийские военные нашли лагерь боевиков и химлабораторию на раскопках города Эбла
5:44   27 Февраля 2020
Весь мир

Сирийские военные нашли лагерь боевиков и химлабораторию на раскопках города Эбла

Сирийские военные нашли лагерь боевиков и химлабораторию на раскопках города Эбла

Джихадисты организовали химическую лабораторию и тренировочный лагерь на раскопках древнего города Эбла в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Эбла была столицей крупного государства, существовавшего в 4-3 тысячелетиях до нашей эры. Столица царства расположена в 53 километрах к юго-западу от современного Алеппо. Около раскопок находится современный поселок Телль-Мардих, до недавнего времени бывший под властью боевиков.

Освободившие населенный пункт сирийские военные нашли прямо на раскопках тренировочный лагерь с полосой препятствий и стрельбищами. В качестве мишеней висят сковородки со следами пуль.

Сирийский военнослужащий имени Диа рассказал журналистом, что в лагере размещались учебные классы и полоса препятствий. По его словам, учебой руководил профессиональный военный.

Диа отметил, что в современных музейных постройках боевики самостоятельно изготавливали начинку для снарядов, которыми стреляли по гражданским в Алеппо, а также по отрядам сирийской армии.

«Обратите внимание - все химреактивы импортные, нет ни одной банки из Сирии, все произведено либо в Европе, либо в Турции», — отметил Диа.

На стеллажах в постройке — колбы реактивами и химическими компонентами. Среди них — сильнейший наркотик трихлорэтилен, из которого можно получить боевое отравляющее вещество фосген.

Сирийский военный подчеркнул, что данное производство является сложным и опасным, поэтому им занимались не простые боевики, а те, кто имел химическое образование.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #химоружие

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...