Жертвами коронавируса в Китае за сутки стали 29 человек

Число жертв нового типа коронавируса COVID-19 в Китае увеличилось до 2744 человек, сообщает госкомитет по здравоохранению КНР.

Согласно последним данным, полученным от 31 провинции, в территориальной части Китая зафиксировано 78 497 случаев заражения. Выздоровели 32 495 человек.

За прошедший день 29 человек стали жертвами коронавируса. Сообщается о 2750 выписавшихся из больницы и 433 новых заразившихся.

Китайские власти 31 декабря минувшего года проинформировали ВОЗ о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Специалисты выяснили, что возбудителем является новый коронавирус. Организация признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ранее сообщалось, что глава итальянского региона Ломбардия ушел на двухнедельный карантин из-за больной новым коронавирусом помощницы.