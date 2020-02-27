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Жертвами коронавируса в Китае за сутки стали 29 человек

Жертвами коронавируса в Китае за сутки стали 29 человек

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5:10   27 Февраля 2020
Весь мир

Жертвами коронавируса в Китае за сутки стали 29 человек

Жертвами коронавируса в Китае за сутки стали 29 человек

Число жертв нового типа коронавируса COVID-19 в Китае увеличилось до 2744 человек, сообщает госкомитет по здравоохранению КНР.

Согласно последним данным, полученным от 31 провинции, в территориальной части Китая зафиксировано 78 497 случаев заражения. Выздоровели 32 495 человек.

За прошедший день 29 человек стали жертвами коронавируса. Сообщается о 2750 выписавшихся из больницы и 433 новых заразившихся.

Китайские власти 31 декабря минувшего года проинформировали ВОЗ о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Специалисты выяснили, что возбудителем является новый коронавирус. Организация признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ранее сообщалось, что глава итальянского региона Ломбардия ушел на двухнедельный карантин из-за больной новым коронавирусом помощницы.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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