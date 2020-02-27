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 Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение флота РФ

Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение флота РФ
4:44   27 Февраля 2020
Весь мир

Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение флота РФ

Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение флота РФ

Командующий украинских ВМС адмирал Игорь Воронченко пожаловался на значительное усиление боевого потенциала ВМФ России.

Во время выступления на форуме Age of Crimea он заявил, что Россия перевооружила весь корабельный состав Черноморского флота за шесть лет. По словам украинского адмирала, теперь вместо 29 кораблей - 426 из которых 12 являются носителями ракетного оружия.

Воронченко отметил, что РФ разместила в регионе семь подводных лодок, шесть из которых являются «современными и очень эффективными». Также после воссоединения Россией в Крыму появились противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион».

Командующий ВМСУ отметил, что сейчас по всей территории Крыма у РФ наблюдается очень мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации.

По его словам, сегодня суммарный залп ракетами «Калибр» составляет 72 пуска, а если считать береговой компонент и Каспийскую флотилию - около 120 ракет.

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Автор: Олег Королев
#черноморский флот

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