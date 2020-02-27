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4:07   27 Февраля 2020
Весь мир

Трамп пообещал создать вакцину от нового коронавируса «относительно быстро»

Трамп пообещал создать вакцину от нового коронавируса «относительно быстро»

Вакцина от нового коронавируса может быть создана «довольно быстро», заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, работа над ней идет хорошо. Трамп отметил, что врачи сообщили ему, что могут разработать вакцину «относительно быстро».

При этом президент США заявил, что новый коронавирус может и не распространиться на территории США. По его словам, власти страны готовы к любому развитию событий.

Глава американского Национального института инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в свою очередь сообщил, что США начнут испытывать вакцину от нового коронавируса примерно через два месяца. Он отметил, что еще около трех месяцев после этого уйдет на то, чтобы определить безопасность вакцины.

Белый дом ранее запросил у Конгресса США 2,5 миллиарда долларов на борьбу с инфекцией и разработку вакцины.

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Автор: Олег Королев
#сша #коронавирус

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