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Глава итальянской Ломбардии ушел на карантин из-за больной коронавирусом помощницы

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3:35   27 Февраля 2020
Весь мир

Глава итальянской Ломбардии ушел на карантин из-за больной коронавирусом помощницы

Глава итальянской Ломбардии ушел на карантин из-за больной коронавирусом помощницы

Президент итальянского региона Ломбардия, ставшего эпицентром вспышки нового коронавируса в Италии, проведет две недели в карантине.

На своей странице в Facebook Аттилио Фонтана сообщил, что у его сотрудницы был выявлен коронавирус. Он отметил, что постоянно работал с ней.

Президент Ломбардии сообщил, что всем участникам его команды пришлось сделать тесты на инфекцию. По его словам, инфекция ни у кого не была найдена.

Фонтана отметил, что начнет придерживаться предписания санитарных властей и на две недели «самоизолируется».

По его словам, число заражённых в Ломбардии и по всей Италии в целом растет не сильно резко.

Число жертв в результате заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 12. Всего с начала эпидемии были зафиксированы около 400 случаев заражения новым типом вируса. 258 случаев приходятся на Ломбардию. Инфицированные выявлены в девяти из 20 регионов Италии.

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Автор: Олег Королев
#италия #коронавирус

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