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Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку

Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку

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3:01   27 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку

Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку

Посольство США в Киеве под грустную музыку пообещали Украине поддержку в «борьбе» с Россией. Видеоролик опубликован на YouTube-канале диппредставительства.

На видеозаписи американские дипломаты выступают на ломанном украинском, обещая Киеву дальнейшую поддержку в борьбе против «российской агрессии» и «за победу демкоратии».

Ролик был опубликован к шестой годовщине потери Украины контроля над Крымским полуостровом.

Ранее вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что у киевских властей есть планы по возвращению Крыма под контроль Киева.

По его словам, план состоит из 12 шагов. Кулеба отметил, что последний его пункт подразумевает, что Крым «выскользнет из ослабевших рук России», а Украина его «перехватит». При этом он не уточнил, как это произойдет.

Крым вернулся в состав Российской Федерации после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.

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Автор: Олег Королев
#сша #украина #крым

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