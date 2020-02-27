Небензя заявил, что США игнорируют предложение РФ о РСМД

США и их союзники игнорируют предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

По его словам, предложение Москвы о введении моратория на размещение РСМД наземного базирования, в том числе с выработкой механизма его верификации, США и их союзники игнорируют и даже подрывают.

Небензя отметил, что подобные действия только подтверждают, что истинные причины разрушения ДРСМД никак не связаны с позицией и действиями России.

В начале 2019 Вашингтон объявил о своем одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив российскую сторону в его нарушении. Москва отвергла обвинения. В начале июня минувшего года президент РФ Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий договор.

После прекращения действия ДРСМД, российский лидер предложил ввести мораторий на развертывание в РСМД Европе и других регионах.