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Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку

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 Небензя заявил, что США игнорируют предложение РФ о РСМД

Небензя заявил, что США игнорируют предложение РФ о РСМД
2:46   27 Февраля 2020
Весь мир

Небензя заявил, что США игнорируют предложение РФ о РСМД

Небензя заявил, что США игнорируют предложение РФ о РСМД

США и их союзники игнорируют предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

По его словам, предложение Москвы о введении моратория на размещение РСМД наземного базирования, в том числе с выработкой механизма его верификации, США и их союзники игнорируют и даже подрывают.

Небензя отметил, что подобные действия только подтверждают, что истинные причины разрушения ДРСМД никак не связаны с позицией и действиями России.

В начале 2019 Вашингтон объявил о своем одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив российскую сторону в его нарушении. Москва отвергла обвинения. В начале июня минувшего года президент РФ Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий договор.

После прекращения действия ДРСМД, российский лидер предложил ввести мораторий на развертывание в РСМД Европе и других регионах.

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Автор: Олег Королев
#сша #небензя #дрсмд

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