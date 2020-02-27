Литреев признался в покупке экстази за биткоины

Программист Александр Литреев, задержанный в Екатеринбурге с экстази, признался в покупке наркотиков за биткоины. Видеозапись допроса публикует телеканал РЕН ТВ.

В опубликованном ролике полицейские спрашивают у Литреева о том, по какой причине его задержали. Программист ответил, что у него нашли таблетки экстази, которые он купил в интернете с помощью биткоинов.

О задержании Литреева в Екатеринбурге стало известно 23 февраля. Адвокат программиста Алексей Бушмаков сообщал, что он подозревается в незаконной покупке наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Также он рассказал, что Литреев находился в Екатеринбурге по личным делам, не имеет постоянной регистрации и живет с родителями в Петербурге.

Александр Литреев — известный в оппозиционных кругах создатель приложения «Красная кнопка», позволяющего сообщить правозащитникам о задержании на незаконной акции.

Ранее сообщалось, что студентка УрФУ Алена Кулагина закрыла соцсети из-за травли ботов блогера Алексея Навального, которые массово атаковали девушку после того, как полиция задержала ее вместе с Литреевым.