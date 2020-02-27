ЛНА сообщает о более чем 30 провокациях боевиков ПНС за сутки

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обстреливают мирные кварталы Триполи из тяжелого вооружения. Об этом сообщил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

По его словам, ЛНА зафиксировала все позиции, из которых ведется обстрел из гаубиц калибра 155 мм. Снаряды падают, в том числе, и на мирные кварталы.

Мисмари отметил, что ЛНА призывает террористов остановить обстрелы или хотя бы не трогать жилые районы ливийской столицы. Он подчеркнул, что ЛНА придерживается перемирия, заключенного 12 января.

Спикер ЛНА уточнил, что боевики ПНС ведут обстрелы из Фаллахи, парка ан-Наср, Митиги, ан-Ну’ма, а также района аль-Каримия.

«Есть артпозиции внутри жилых кварталов, и об этом должны задуматься сами жители Триполи», — заявил Мисмари.

Также он подчеркнул, что несмотря на провокации, ЛНА продолжает соблюдает режим перемирия. За последние сутки было зафиксировано 31 нарушение со стороны террористов в Триполи, а также обнаружен БПЛА на юге Триполи.

8 января российский президент Владимир Путин встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве. По итогам встречи конфликтующие стороны в Ливии заключили перемирие в ночь на 12 января. 12 января Москва инициировала встречу инициировал переговоры главы ПНС Файеза Сарраджа с фельдмаршалом Хафтаром. Последняя международная встреча по Ливии состоялась 19 января.