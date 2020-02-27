Мисмари заявил, что народ Ливии не поддерживает террористов и ПНС

Ливийская национальная армия призвала остановиться всех, кто поддерживает террористов в Ливии. Об этом заявил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

Выступая на брифинга, Мисмари отметил, что ЛНА борется на за власть или деньги, а за народ Ливии и мир в стране. Он подчеркнул, что ЛНА противостоит терроризму и преступников, поддерживаемых Катаром и Турцией.

Спикер ЛНА напомнил, что ливийский народ состоит из разных племен. По его словам, тот, кто просит помощи у террористов или Турции, не может считаться ливийским гражданином. Он отметил, что многочисленные протесты показали, что ливийцы выступают против так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и вмешательства Турции.

Он также озвучил заявление, подписанное представителями девяти ливийских племен. В нем сообщается, что они поддерживают ЛНА. В документе также сообщается, что 14 февраля десятки тысяч людей вышли на митинги против терроризма в Бенгази.