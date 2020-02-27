Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Литреев признался в покупке экстази за биткоины

Литреев признался в покупке экстази за биткоины

 МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Иран, Италию и Корею

МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Иран, Италию и Корею
Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

 Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»

Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»
Семеро человек погибли при стрельбе на пивном заводе в центральной части США

Семеро человек погибли при стрельбе на пивном заводе в центральной части США

 ЛНА сообщает о более чем 30 провокациях боевиков ПНС за сутки

ЛНА сообщает о более чем 30 провокациях боевиков ПНС за сутки
Литреев признался в покупке экстази за биткоины

Литреев признался в покупке экстази за биткоины

 МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Иран, Италию и Корею

МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Иран, Италию и Корею
Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

 Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»

Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»
Семеро человек погибли при стрельбе на пивном заводе в центральной части США

Семеро человек погибли при стрельбе на пивном заводе в центральной части США

 ЛНА сообщает о более чем 30 провокациях боевиков ПНС за сутки

ЛНА сообщает о более чем 30 провокациях боевиков ПНС за сутки
1:11   27 Февраля 2020
Весь мир

Мисмари заявил, что народ Ливии не поддерживает террористов и ПНС

Мисмари заявил, что народ Ливии не поддерживает террористов и ПНС

Ливийская национальная армия призвала остановиться всех, кто поддерживает террористов в Ливии. Об этом заявил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

Выступая на брифинга, Мисмари отметил, что ЛНА борется на за власть или деньги, а за народ Ливии и мир в стране. Он подчеркнул, что ЛНА противостоит терроризму и преступников, поддерживаемых Катаром и Турцией.

Спикер ЛНА напомнил, что ливийский народ состоит из разных племен. По его словам, тот, кто просит помощи у террористов или Турции, не может считаться ливийским гражданином. Он отметил, что многочисленные протесты показали, что ливийцы выступают против так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и вмешательства Турции.

Он также озвучил заявление, подписанное представителями девяти ливийских племен. В нем сообщается, что они поддерживают ЛНА. В документе также сообщается, что 14 февраля десятки тысяч людей вышли на митинги против терроризма в Бенгази.

«Эти люди прекрасно знают, что заговор против Ливии продолжается, и что террористы — это агенты спецслужб, цель которых разрушить страну.», — заявил Мисмари.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#ливия #лна

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...