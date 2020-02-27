Сирийская армия освободила от боевиков несколько поселений в Идлибе

Армия Сирии освободила от террористов ряд поселений на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает государственное телевидение республики.

По данным телеканала Al-Ikhbariya, подразделения сирийской армии освободили деревни Кафр-Муса, Сфухен, Фулейфиль, Кафр-Увейд и Каукаба. Также они ведут преследование боевиков в соседних районах.

Вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В конце 2017 было объявлено о победе над ИГ* в Ираке и Сирии. В отдельных районах этих стран продолжаются зачистки. В настоящий момент на первом месте находится восстановление и политическое урегулирование, а также возвращение беженцев.

Накануне сообщалось, тчо российская военная полиция продолжила патрулировать сирийско-турецкую границу по нескольким маршрутам в сирийских провинциях Алеппо, Ракка и Хасека. За минувшие сутки все мероприятия прошли без каких-либо происшествий.