Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Иран, Италию и Корею

МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Иран, Италию и Корею

 ЦИК заявил о готовности к проведению голосования по Конституции

ЦИК заявил о готовности к проведению голосования по Конституции
Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

 Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»

Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»
Сирийская армия освободила от боевиков несколько поселений в Идлибе

Сирийская армия освободила от боевиков несколько поселений в Идлибе

 ЛНА не реагирует на провокации террористов, пытающихся сорвать перемирие

ЛНА не реагирует на провокации террористов, пытающихся сорвать перемирие
МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Иран, Италию и Корею

МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Иран, Италию и Корею

 ЦИК заявил о готовности к проведению голосования по Конституции

ЦИК заявил о готовности к проведению голосования по Конституции
Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

 Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»

Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»
Сирийская армия освободила от боевиков несколько поселений в Идлибе

Сирийская армия освободила от боевиков несколько поселений в Идлибе

 ЛНА не реагирует на провокации террористов, пытающихся сорвать перемирие

ЛНА не реагирует на провокации террористов, пытающихся сорвать перемирие
0:44   27 Февраля 2020
Весь мир

ЛНА не реагирует на провокации террористов, пытающихся сорвать перемирие

ЛНА не реагирует на провокации террористов, пытающихся сорвать перемирие

Ливийская национальная армия продолжает соблюдать режим прекращения огня, несмотря на провокации террористов. Об этом заявил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

Мисмари на брифинге отметил, что ЛНА соблюдает режим прекращения огня, введенный с 12 января.

По его словам, ЛНА часто не отвечали на артеллирийские обстрелы террористов, хотя могли это делать. Мисмари на брифинге заявил, что вчера и сегодня в окрестностях Триполи были сбиты БПЛА.

В среду стало известно, что солдаты ЛНА к югу от Триполи сбили БПЛА Bayraktar TB2 с серийным номером 18-031 от 302 Filo, принадлежавший боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

ФАН ранее также сообщал о двух сбитых турецких беспилотниках в Триполи над позициями ЛНА. Установлено, что первый боевики запустили из аэропорта «Митига» — военные ЛНА подбили беспилотник в столичном районе Айн-Зара, когда аппарат обстреливал позиции подразделений вооруженных сил

Восьмого января в Москве прошла встреча российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Благодаря их диалогу, конфликтующие стороны в Ливии заключили в ночь с 11 на 12 января перемирие. 12 января Москва инициировала переговоры главы ПНС Файеза Сарраджа с Хафтаром. Последняя встреча глав государств, посвященная ливийскому кризису, состоялась в Берлине 19 января.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#ливия #лна #пнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...