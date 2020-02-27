ЛНА не реагирует на провокации террористов, пытающихся сорвать перемирие

Ливийская национальная армия продолжает соблюдать режим прекращения огня, несмотря на провокации террористов. Об этом заявил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

Мисмари на брифинге отметил, что ЛНА соблюдает режим прекращения огня, введенный с 12 января.

По его словам, ЛНА часто не отвечали на артеллирийские обстрелы террористов, хотя могли это делать. Мисмари на брифинге заявил, что вчера и сегодня в окрестностях Триполи были сбиты БПЛА.

В среду стало известно, что солдаты ЛНА к югу от Триполи сбили БПЛА Bayraktar TB2 с серийным номером 18-031 от 302 Filo, принадлежавший боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

ФАН ранее также сообщал о двух сбитых турецких беспилотниках в Триполи над позициями ЛНА. Установлено, что первый боевики запустили из аэропорта «Митига» — военные ЛНА подбили беспилотник в столичном районе Айн-Зара, когда аппарат обстреливал позиции подразделений вооруженных сил

Восьмого января в Москве прошла встреча российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Благодаря их диалогу, конфликтующие стороны в Ливии заключили в ночь с 11 на 12 января перемирие. 12 января Москва инициировала переговоры главы ПНС Файеза Сарраджа с Хафтаром. Последняя встреча глав государств, посвященная ливийскому кризису, состоялась в Берлине 19 января.