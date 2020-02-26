Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Иран, Италию и Корею

МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Иран, Италию и Корею

 ЦИК заявил о готовности к проведению голосования по Конституции

ЦИК заявил о готовности к проведению голосования по Конституции
Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

 Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»

Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»
Сирийская армия освободила от боевиков несколько поселений в Идлибе

Сирийская армия освободила от боевиков несколько поселений в Идлибе

 ЛНА не реагирует на провокации террористов, пытающихся сорвать перемирие

ЛНА не реагирует на провокации террористов, пытающихся сорвать перемирие
МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Иран, Италию и Корею

МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Иран, Италию и Корею

 ЦИК заявил о готовности к проведению голосования по Конституции

ЦИК заявил о готовности к проведению голосования по Конституции
Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

 Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»

Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»
Сирийская армия освободила от боевиков несколько поселений в Идлибе

Сирийская армия освободила от боевиков несколько поселений в Идлибе

 ЛНА не реагирует на провокации террористов, пытающихся сорвать перемирие

ЛНА не реагирует на провокации террористов, пытающихся сорвать перемирие
23:53   26 Февраля 2020
Весь мир

Российско-турецкие переговоры по Идлибу в Анкаре завершились

Российско-турецкие переговоры по Идлибу в Анкаре завершились

Проходившие в Анкаре переговоры РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе завершились. Об этом в среду вечером сообщило турецкое агентство Anadolu, отметив, что консультации продолжатся в четверг.

«В Анкаре завершились переговоры делегаций Турции и РФ по ситуации в Идлибе. Консультации будут продолжены завтра», — говорится в сообщении агентства.

Делегацию Турции на переговорах возглавляет заместитель министра иностранных дел Седат Онал. Во главе российской делегации на переговоры прибыли специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Российско-турецкие переговоры по Идлибу в Анкаре завершились

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на 5 марта запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться военная эскалация в сирийском Идлибе. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что о двусторонней встрече на высшем уровне речи пока не идет.

Напомним, в настоящее время турецкие войска находятся на сирийской территории незаконно, являясь практически оккупационными, так как Анкара отказывается выполнять заключенные ранее соглашения по Идлибу. В среду, 26 февраля, подразделения турецкой армии подвергли минометной атаке населенный пункт Акиба в сирийской провинции Алеппо, в результате чего погибли четыре мирных жителя.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #сирия #идлиб #турция #переговоры #политика #анкара #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...