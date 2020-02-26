Российско-турецкие переговоры по Идлибу в Анкаре завершились

Проходившие в Анкаре переговоры РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе завершились. Об этом в среду вечером сообщило турецкое агентство Anadolu, отметив, что консультации продолжатся в четверг.

«В Анкаре завершились переговоры делегаций Турции и РФ по ситуации в Идлибе. Консультации будут продолжены завтра», — говорится в сообщении агентства.

Делегацию Турции на переговорах возглавляет заместитель министра иностранных дел Седат Онал. Во главе российской делегации на переговоры прибыли специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на 5 марта запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться военная эскалация в сирийском Идлибе. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что о двусторонней встрече на высшем уровне речи пока не идет.

Напомним, в настоящее время турецкие войска находятся на сирийской территории незаконно, являясь практически оккупационными, так как Анкара отказывается выполнять заключенные ранее соглашения по Идлибу. В среду, 26 февраля, подразделения турецкой армии подвергли минометной атаке населенный пункт Акиба в сирийской провинции Алеппо, в результате чего погибли четыре мирных жителя.