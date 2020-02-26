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 ЦИК заявил о готовности к проведению голосования по Конституции

ЦИК заявил о готовности к проведению голосования по Конституции
Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

 Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»

Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»
Сирийская армия освободила от боевиков несколько поселений в Идлибе

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23:24   26 Февраля 2020
Весь мир

Эспер заявил, что военные США не вернутся на сирийско-турецкую границу

Эспер заявил, что военные США не вернутся на сирийско-турецкую границу

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон сосредоточен на борьбе с террористической группировкой ИГ* (запрещенной в России), но он не видит никакой возможности, чтобы американские военные вернулись на сирийско-турецкую границу.

Об этом Эспер заявил, выступая в среду на слушаниях Палаты представителей Конгресса США.

Эспер заявил, что военные США не вернутся на сирийско-турецкую границу

Напомним, Соединенные Штаты вывели свои войска с северо-востока Сирии в октябре 2019 года после того, как Турция начала в этом районе военную операцию «Источник мира», направленную против курдских террористических формирований, которые при поддержке США под предлогом борьбы с ИГ* оккупировали сирийские территории.

Военная операция Анкары была приостановлена 22 октября, после того как президенты РФ и Турции по итогам прошедших в Сочи переговоров заключили меморандум, включающий в себя соглашения о совместных усилиях с целью урегулирования ситуации на сирийско-турецкой границе. В числе прочих мер, в документе оговаривалось создание 30-километровой зоны безопасности и отвод от нее курдских формирований, а также совместное патрулирование района.

* - Эспер заявил, что военные США не вернутся на сирийско-турецкую границу

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Автор: Александр Люблинский
#сша #сирия #пентагон #политика #граница #весь мир #американские военные

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