- Эспер заявил, что военные США не вернутся на сирийско-турецкую границу

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон сосредоточен на борьбе с террористической группировкой ИГ* (запрещенной в России), но он не видит никакой возможности, чтобы американские военные вернулись на сирийско-турецкую границу.

Об этом Эспер заявил, выступая в среду на слушаниях Палаты представителей Конгресса США.

Напомним, Соединенные Штаты вывели свои войска с северо-востока Сирии в октябре 2019 года после того, как Турция начала в этом районе военную операцию «Источник мира», направленную против курдских террористических формирований, которые при поддержке США под предлогом борьбы с ИГ* оккупировали сирийские территории.

Военная операция Анкары была приостановлена 22 октября, после того как президенты РФ и Турции по итогам прошедших в Сочи переговоров заключили меморандум, включающий в себя соглашения о совместных усилиях с целью урегулирования ситуации на сирийско-турецкой границе. В числе прочих мер, в документе оговаривалось создание 30-километровой зоны безопасности и отвод от нее курдских формирований, а также совместное патрулирование района.

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