Несколько информационных источников в Ливии недавно распространили информацию о том, что три тысячи верблюдов якобы пострадали в морском порту Триполи, попав под обстрел Ливийской национальной армии (ЛНА).

Позже эти фейковые новости распространила и западная пресса, в том числе агентство Reuters и британская корпорация «Би-би-си».

При этом, рассказывая о страданиях тысяч парнокопытных, непонятно зачем согнанных в столицу Ливии, журналисты забыли уточнить, что несчастные животные были доставлены туда именно боевиками незаконных вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, специально для организации провокации против ЛНА. Верблюдов, скорее всего, пытались превратить в своеобразную ширму, для того, чтоб скрыть за ней очередную попытку террористов ПНС Файеза Сарраджа сорвать перемирие, установленное в Ливии с 12 января текущего года, а также заинтересовать западную аудиторию.

О ситуации в среду вечером сообщает Федеральное агентство новостей, отмечая, что журналисты ФФАН не смогли выяснить, зачем в порту Триполи было собрано такое огромное количество верблюдов. Как отмечает издание, на некоторых ресурсах была размещена информация, что животных якобы купил ливийский бизнесмен из Эз-Завии, привлеченной их низкой ценой в Австралии. Однако в министерстве сельского хозяйства Австралии поспешили опровергнуть эту информацию, сообщив, что страна не экспортирует верблюдов уже больше десяти лет.

