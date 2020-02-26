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Три тысячи верблюдов были согнаны в Триполи террористами ПНС ради провокации

Три тысячи верблюдов были согнаны в Триполи террористами ПНС ради провокации

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22:55   26 Февраля 2020
Весь мир

Три тысячи верблюдов были согнаны в Триполи террористами ПНС ради провокации

Три тысячи верблюдов были согнаны в Триполи террористами ПНС ради провокации

Несколько информационных источников в Ливии недавно распространили информацию о том, что три тысячи верблюдов якобы пострадали в морском порту Триполи, попав под обстрел Ливийской национальной армии (ЛНА).

Позже эти фейковые новости распространила и западная пресса, в том числе агентство Reuters и британская корпорация «Би-би-си».

При этом, рассказывая о страданиях тысяч парнокопытных, непонятно зачем согнанных в столицу Ливии, журналисты забыли уточнить, что несчастные животные были доставлены туда именно боевиками незаконных вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, специально для организации провокации против ЛНА. Верблюдов, скорее всего, пытались превратить в своеобразную ширму, для того, чтоб скрыть за ней очередную попытку террористов ПНС Файеза Сарраджа сорвать перемирие, установленное в Ливии с 12 января текущего года, а также заинтересовать западную аудиторию.

О ситуации в среду вечером сообщает Федеральное агентство новостей, отмечая, что журналисты ФФАН не смогли выяснить, зачем в порту Триполи было собрано такое огромное количество верблюдов. Как отмечает издание, на некоторых ресурсах была размещена информация, что животных якобы купил ливийский бизнесмен из Эз-Завии, привлеченной их низкой ценой в Австралии. Однако в министерстве сельского хозяйства Австралии поспешили опровергнуть эту информацию, сообщив, что страна не экспортирует верблюдов уже больше десяти лет.

 

В то же время, ставшие жертвами обстоятельств верблюды, создают в Триполи серьезные сложности – одна из бандитских группировок ПНС, которые в основном и занимаются грабежами и мародерством, похитила около 125 животных. Большая часть верблюдов разбрелась из морского порта Триполи, заполонив столичные улицы и став причиной того, что на какое-то время власти даже были вынуждены перекрыть автомобильные дороги.

В социальных сетях публикуется множество роликов с верблюдами, которые заполонили дороги в Триполи

Напомним, военнослужащие Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара продолжают соблюдать действующее с 12 января перемирие, несмотря на регулярные провокации со стороны террористов ПНС и сирийских наемников.

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Автор: Александр Люблинский
#провокация #ливия #террористы #перемирие #верблюды #лна #пнс ливии

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