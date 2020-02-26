МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Иран, Италию и Корею

Российское министерство иностранных дел рекомендовало гражданам РФ на время отложить поездки в Южную Корею, Италию и Иран, где стремительно распространяется коронавирусная инфекция COVID-19.

При этом внешнеполитическое ведомство призвало россиян, которые сейчас находятся в названных странах предоставить свои контактные данные в посольства нашей страны, контакты которых министерство указало в своем сообщении.

Ранее с призывом отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею к россиянам обратились Ростуризм и Роспотребнадзор.