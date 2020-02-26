Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Иран, Италию и Корею

МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Иран, Италию и Корею

 ЦИК заявил о готовности к проведению голосования по Конституции

ЦИК заявил о готовности к проведению голосования по Конституции
Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

 Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»

Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»
Три тысячи верблюдов были согнаны в Триполи террористами ПНС ради провокации

Три тысячи верблюдов были согнаны в Триполи террористами ПНС ради провокации

 Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Грузии

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Грузии
МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Иран, Италию и Корею

МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Иран, Италию и Корею

 ЦИК заявил о готовности к проведению голосования по Конституции

ЦИК заявил о готовности к проведению голосования по Конституции
Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

 Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»

Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»
Три тысячи верблюдов были согнаны в Триполи террористами ПНС ради провокации

Три тысячи верблюдов были согнаны в Триполи террористами ПНС ради провокации

 Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Грузии

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Грузии
21:53   26 Февраля 2020
Россия

МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Иран, Италию и Корею

МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Иран, Италию и Корею

Российское министерство иностранных дел рекомендовало гражданам РФ на время отложить поездки в Южную Корею, Италию и Иран, где стремительно распространяется коронавирусная инфекция COVID-19.

При этом внешнеполитическое ведомство призвало россиян, которые сейчас находятся в названных странах предоставить свои контактные данные в посольства нашей страны, контакты которых министерство указало в своем сообщении.

Ранее с призывом отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею к россиянам обратились Ростуризм и Роспотребнадзор.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #мид рф #общество #весь мир #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...