Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Грузии

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила на брифинге в среду, что в стране зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса.

По словам главы ведомства, заболевший – гражданин Грузии, накануне прибывший в страну из Ирана через Азербайджан.

«Несколько минут назад мы получили из лаборатории Лугара результаты анализов, согласно которым в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом», — отметила Тикарадзе.

Ранее власти Грузии приняли решение на две недели ограничить въезд в страну граждан из Ирана, где число заболевших пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом, стремительно растет.