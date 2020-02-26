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21:38   26 Февраля 2020
Весь мир

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Грузии

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Грузии

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила на брифинге в среду, что в стране зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса.

По словам главы ведомства, заболевший – гражданин Грузии, накануне прибывший в страну из Ирана через Азербайджан.

«Несколько минут назад мы получили из лаборатории Лугара результаты анализов, согласно которым в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом», — отметила Тикарадзе.

Ранее власти Грузии приняли решение на две недели ограничить въезд в страну граждан из Ирана, где число заболевших пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом, стремительно растет.

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Автор: Александр Люблинский
#эпидемия #иран #грузия #весь мир #минздрав #заражение #коронавирус

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