Атака украинских радикалов под Полтавой на автобусы с эвакуированными из Китая гражданами Украины, в отношении которых были опасения по поводу их состояния здоровья, продемонстрировала всему миру нынешнее украинское государство с нелицеприятной стороны. В данном отношении примечательное мнение в своем блоге высказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, где им на конкретном примере было продемонстрировано, что поляки резко изменили свое отношение к украинцам из-за случая под Полтавой.

В качестве иллюстрации изменения отношений политик рассказал историю своего давнего знакомого, который уже 18 лет живет в Польше и успел там освоиться. При этом им было отмечено, что после скандального инцидента с прибытием эвакуированных граждан Украины на родину, многие поляки перестали подавать тому руку. В местном питейном заведении, которое тот посещал долгое время, знакомый польский бармен даже перестал с ним здороваться.

Подобное положение дел озадачило украинца и тот попросил своего друга выяснить причину столь резкой перемены в отношениях с работником польского бара. Вместо того, чтобы объясняться через посредников поляк попросил позвать друга и перевести слова, которые были сказаны ему лично.

«Вас родила не та мать, …, поэтому вы нехорошие люди, даже своих сограждан не смогли принять, вас надо гнать с Польши», — заявил поляк, а затем вызвал охрану и прогнал их вместе из заведения: «Вон отсюда, и ты вместе с ним, чтоб больше вас здесь и видно не было!».

Резюмируя данную историю, Журавко отметил, что после скандального инцидента из-за опасений коронавируса под Полтавой к украинцам в Польше стали относиться как к «рабам».

Ранее Минздрав Украины сообщил о том, что большинство из эвакуированных из Китая в Новые Санжары людей здоровы.