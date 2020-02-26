Россия извлечет выгоду из фарсового суда по делу крушения «Боинга» MH17

Откровенно антироссийский судебный процесс Запада по делу о крушении малайзийского «Боинга» MH17 в небе над Донбассом может открыть перед РФ ряд новых возможностей. На данное обстоятельство обратил внимание обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин. При этом эксперт указал на абсурдность недавних заявлений представителей правоохранительных органов Нидерландов о наличии у Совместной следственной группы непосредственных свидетелей действий злоумышленников, которые участвовали летом 2014 года в уничтожении пассажирского авиалайнера.

При этом было отмечено, что в век космических технологий сам факт использования «некоего «живого свидетеля» якобы имевшего место запуска некой ракеты, где бы это ни происходило, выглядит или смешно, или глупо». Эксперт указал на то, что с большой долей вероятности можно утверждать о наличии у США соответствующих объективных данных о происходящих в момент крушения «Боинга» событиях. Однако в Вашингтоне предпочитают их скрывать.

В этом контекстве Демурин указал на то, что «предстоящий суд действительно будет балаганом», который лишний раз продемонстрирует каждому разумному человеку стремление Запада использовать решение суда для «обслуживания новых политических выпадов в адрес нашей страны и ее граждан». Однако обозреватель подчеркнул, что и в данной ситуации Россия извлечет выгоду из подобного фарсового суда по делу крушения «Боинга» MH17.

«Нет, однако, худа без добра: фарсовое судилище по делу об уничтожении рейса МН17 станет новым шагом в саморазоблачении всей современной европейской политико-правовой системы», — заявил Демурин, а затем отметил, что российскому обществу подобная «очередная антизападная прививка не помешает».

Ранее политолог Сергей Михеев указывал на то, что рассекреченные данные подрывают версию голландского следствия о причинах трагедии MH17.