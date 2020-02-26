Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по обсуждению изменений в Конституцию Российской Федерации предложила провести всенародное голосование по поправкам 22 апреля. С такой инициативой члены рабгруппы обратились к президенту Владимиру Путину 26 февраля.

Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас добавил, что этот день необходимо сделать выходным. Стоит отметить, что на заседании Путин не ответил на инициативу сенатора, однако сделал себе какую-то пометку.