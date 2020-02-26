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17:44   26 Февраля 2020
Россия

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по обсуждению изменений в Конституцию Российской Федерации предложила провести всенародное голосование по поправкам 22 апреля. С такой инициативой члены рабгруппы обратились к президенту Владимиру Путину 26 февраля.

Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас добавил, что этот день необходимо сделать выходным. Стоит отметить, что на заседании Путин не ответил на инициативу сенатора, однако сделал себе какую-то пометку.

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #общество #конституция

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