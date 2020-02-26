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18:35   26 Февраля 2020
Россия

Голикова рассказала, какие ограничения предприняли в РФ из-за коронавируса

Голикова рассказала, какие ограничения предприняли в РФ из-за коронавируса

Россия из-за коронавируса продлит до 1 апреля закрытие сухопутной границы с Китаем и прервет почти все авиасообщение с Южной Кореей, рассказала заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Так, с 1 марта Россия прекращает авиасообщение с Южной Кореей. Запрет действует для всех авиакомпаний, кроме «Авроры» и «Аэрофлота».

По словам Голиковой, с 28 февраля в России вводится запрет на выдачу визовых карт гражданам Ирана. Ограничение не коснется деловых и дипломатических виз. Авиасообщение с Ираном продолжает осуществляться в штатном режиме.

Также вице-премьер сообщила, что ограничение на пересечение сухопутной границы с КНР продлят еще на месяц — до 1 апреля.

Ранее из-за распространения коронавируса Роспотребнадзор рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею.

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Автор: Анна Калинина
#россия #роспотребнадзор #общество #голикова #коронавирус

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