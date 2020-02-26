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18:54   26 Февраля 2020
Россия

ЦИК заявил о готовности к проведению голосования по Конституции

ЦИК заявил о готовности к проведению голосования по Конституции

Избирательная система готова к проведению голосования по правкам в тот день, который выберут законодатели, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

«У нас нет сомнений, что избирательная система готова к проведению голосованию в тот день, который будет указан в законе», — поделился Булаев.

Напомним, члены рабочей группы по подготовке предложений по изменению Конституции РФ предложили российскому президенту Владимиру Путину провести голосование по поправкам 22 апреля.

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Автор: Анна Калинина
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