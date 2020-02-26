Шарапова ушла из большого тенниса

Российская теннисистка Мария Шарапова завершила спортивную карьеру. Об этом пишет издание The New York Times.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что теннис был для меня горой. Мой путь был заполнен долинами и обходами, но виды вершины этой горы были невероятными. Однако после 28 лет и пяти титулов Большого Шлема я готова взобраться на другую гору, соревноваться в другой сфере», – прокомментировала Мария в интервью журналистам Vogue свой уход из мира спорта.

Мария также рассказала, о своих планах, после завершения карьеры:

«Есть несколько простых вещей, которых я действительно жду с нетерпением: ощущение покоя в моей семье. Возможность растянуть время за чашкой утреннего кофе. Неожиданные вылазки в выходные и возможность самой выбирать тренировки».

Напомним, что Шарапова начала свою профессиональную спортивную карьеру в 2000 году, когда ей было 13 лет. Она была первой ракеткой мира и победила в пяти турнирах Большого шлема в одиночном разряде в 2004—2014 годах. Также Шарапова — одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом — выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы.