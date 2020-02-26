Вашингтон готовит Европу к войне с Россией по методичке Гитлера

Крупнейшая за последние 25 лет переброска военнослужащих США в Европу идет в рамках военных учений Defender Europe — 2020. В Вашингтоне главной целью маневров называют отработку стратегии Multi-Domain Battle – ведение боевых действий одновременно в воздухе, на суше, воде, в космосе и киберпространстве.

По легенде учений, действие происходит в 2028 году. Войска Североатлантического альянса сталкиваются с неназванным противником из Восточной Европы, войска которого сопоставимы с мощью НАТО. Явный намек на Россию подтверждается еще одним фактом – 20 февраля в Небраске прошли учения, имитирующие ядерный удар по территории РФ. Представитель Минобороны США отметил, что такие «эксперименты» проходят регулярно, но высокопоставленные чиновники о них не рассказывают.

Стальной кулак Альянса

Defender Europe — 2020 – это первые официальные масштабные учения с конца холодной войны. Наиболее крупную часть военнослужащих будут составлять силы США. Вашингтон перебросит к российским границам 40 тысяч солдат и единиц военной техники.

This year's @USArmy exercise #DefenderEurope 20 is going to require major logistics coordination of @NATO forces. Want to know how 13,000 pieces of prepositioned military equipment will be moved across #Europe? Find out more here ➡️ https://t.co/9qOfoeaTXi pic.twitter.com/NTWaiJJNop — US Mission to NATO (@USNATO) February 19, 2020

Одной из главных особенностей учений станет использование американского танка M1 Abrams последней версии M1A2C. Эти боевые машины имеют в своем арсенале израильские системы активной защиты Trophy Heavy Vehicle. Она отслеживает приближающиеся снаряды и создает искусственные помехи, которых могут увести в сторону или сильно ослабить удар от гранат РПГ, наводящихся ракет и других видов боеприпасов.

На учениях планируют использовать колесную боевую бронемашину Stryker, реактивную систему залпового огня M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) и военно-транспортный вертолет CH-47 Chinook. Зампреда Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» заявил, что, демонстрируя столь мощный и разнообразный арсенал, США хотят показать России, Китаю и Ирану свои возможности по переброске войск и ведению боевых действий.

Переброску бронетанковой армады НАТО могут замедлить нестандартные железные дороги Прибалтики, построенные по советскому образцу, в отличие от европейских. На территории России и Прибалтики ширина полотна 1524 миллиметра, тогда как в Европе – 1435 миллиметров, отметил Сивков, поэтому в ближайшее время полотно будут частично перешивать или сооружать так называемые «перевалочные пункты», как в некоторых пограничных регионах. Там поезд будут приподнимать с помощью домкратов, менять колесную пару и переносить на другой тип рельс.

Крупномасштабные учения войск США рядом с российскими границами не означают прямую угрозу, но могут спровоцировать локальный пограничный конфликт. Сивков напомнил о Глайвицкой провокации 1939 года. Тогда гитлеровская Германия имитировала нападение Польши на немецкую радиостанцию в одноименном городе Глайвиц, чтобы развязать Вторую мировую войну.

«Вашингтон может спровоцировать локальный конфликт на границе, как это в свое время сделал Гитлер. <…> И использовать эту провокацию для полномасштабной войны с Россией они тоже могут», — добавил ученый.

Вашингтон прощупывал почву

Россия находится в напряженных отношениях с некоторыми европейскими странами, заметил завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Сидоров. В этом контексте эксперт напомнил про дипломатический тур госсекретаря США Майка Помпео в начале этого года. По мнению Сидорова, бывший глава Пентагона прощупывал, насколько сильно влияние РФ на постсоветском пространстве:

«Перед такими учениями необходимо было узнать, насколько сильно влияние России. В то же время Помпео своим визитом посылал сигнал, мол, Соединенные Штаты никого не бросают и присутствуют в этом пространстве».

Военные учения не только демонстрация силы, но и всегда были инструментом психологического давления, отметил эксперт. США, по его мнению, пытаются вернуть Россию во времена холодной войны. В отличие от полномасштабных военных действий, она может вызвать внутренний раскол в государстве, заключил Сидоров.

Ранее глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов уже отмечал усиление военной активности в странах Балтии и Польше. По его словам, такие действия «напрямую указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте».

Россия наблюдает, Прибалтика беспокоится

Политологи предположили, что несмотря на потенциальную угрозу, Россия вряд ли будет усиливать пограничный контингент и нагнетать обстановку, потому что хочет возвращаться в эпоху холодной войны, особенно на фоне напряженности с Эстонией и Польшей.

Эстония, будучи членом Альянса, неоднократно обвиняла Россию в экспансии, ссылаясь на Тартуский мирный договор 1920 года. Согласно его условиям, Ивангород и часть Печорского района принадлежали Эстонии, но после того, как балтийская республика вошла в состав СССР в 1940 году, эти территории отошли РСФСР и договор утратил силу. Сегодня прибалтийская республика рассчитывает на силу НАТО в гипотетическом конфликте с восточным соседом наряду с Литвой и Латвией.

Учения Defender Europe - 2020 Альянс планируют проводить пять месяцев. В начале февраля в бельгийский Антверпен уже прибыл первый эшелон военнослужащих. Основные маневры состоятся в мае и июне на территории Польши, Германии, Латвии, Литвы и Эстонии.