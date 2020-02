Вашингтон готовит Европу к войне с Россией по методичке Гитлера

Крупнейшая за последние 25 лет переброска военнослужащих США в Европу идет в рамках военных учений Defender Europe — 2020. В Вашингтоне главной целью маневров называют отработку стратегии Multi-Domain Battle – ведение боевых действий одновременно в воздухе, на суше, воде, в космосе и киберпространстве.

По легенде учений, действие происходит в 2028 году. Войска Североатлантического альянса сталкиваются с неназванным противником из Восточной Европы, войска которого сопоставимы с мощью НАТО. Явный намек на Россию подтверждается еще одним фактом – 20 февраля в Небраске прошли учения, имитирующие ядерный удар по территории РФ. Представитель Минобороны США отметил, что такие «эксперименты» проходят регулярно, но высокопоставленные чиновники о них не рассказывают.

Стальной кулак Альянса

Defender Europe — 2020 – это первые официальные масштабные учения с конца холодной войны. Наиболее крупную часть военнослужащих будут составлять силы США. Вашингтон перебросит к российским границам 40 тысяч солдат и единиц военной техники.

This year's @USArmy exercise #DefenderEurope 20 is going to require major logistics coordination of @NATO forces. Want to know how 13,000 pieces of prepositioned military equipment will be moved across #Europe? Find out more here ➡️ https://t.co/9qOfoeaTXi pic.twitter.com/NTWaiJJNop