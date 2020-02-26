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16:47   26 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

Минздрав Украины сообщил об отсутствии коронавируса в Новых Санжарах

Большинство из эвакуированных из Китая в Новые Санжары украинцев и иностранцев здоровы, рассказал заместитель главы украинского министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

«У нас есть первые результаты исследований проб образцов, которые были взяты у людей, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах. Они отрицательные», — отметил Ляшко, уточнив, что это касается 48 людей.

По словам представителя ведомства, эвакуированные чувствуют себя хорошо.

Напомним, на прошедшей неделе власти Украины эвакуировали из Китая 45 украинцев и 27 иностранцев. Их планировали временно поместить в медицинский центр поселка Новые Санжары, Полтавской области. Однако это вызвало волну протестов среди местных жителей, которые начали блокировать дороги и вступать в стычки с правоохранителями.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал, что сложившаяся ситуация, возможно, имеет спланированный политический характер. Реагируя на беспорядки в Новых Санжарах, украинский лидер заявил, что «вирусологи в спортивных костюмах» сознательно сеяли панику, и подчеркнул, что заказчиков и организаторов протестов ждет наказание.

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Автор: Олег Королев
#украина #новости #коронавирус

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