Родители исчезнувшей Левченко просят правоохранителей расследовать ее убийство

Родители Екатерины Левченко, которая пропала в 2017 году, просят правоохранительные органы расследовать убийство их дочери. Напомним, что в исчезновении девушки подозревают фигурантов дела запрещенной в России организации «Сеть».

Татьяна и Сергей подали заявление в прокуратуру Пензенской области. Согласно документу, имеющемуся в распоряжении «Медузы», Левченко просят ведомство поручить Следкому проверить данные расследования издания и инициировать уголовное дело об убийстве в отношении Дмитрия Пчелинцева, Алексея Полтавцева и Михаила Иванкина.

В апреле 2017 года произошло убийство Артема Дорофеева и исчезновение его девушки — Екатерины Левченко. Тело молодого человека обнаружили возле одной из деревень Рязанской области, о девушке же ничего не известно.

Согласно материалам расследования «Медузы», Артем и Катя в 2016 году снимали квартиру вместе с осужденными фигурантами дела «Сети» Максимом Иванкиным и Михаилом Кульковым. О расправе над знакомыми рассказал Алексей Полтавец журналистам. По его словам, Иванкин выстрелил в Артема, после чего перерезал ему горло. Судьба девушки остается неизвестной.