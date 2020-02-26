Госдума во втором чтении рассмотрит проект по поправкам в Конституцию 10 марта

Госдума во втором чтении может рассмотреть проект по поправкам в Конституцию России через две недели. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы, которая занимается подготовкой предложений об изменениях в главном законе страны, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам Крашенинникова, рабочая группа предложит Госдуме рассмотреть проект 10 марта. Ранее Крашенинников сообщил, что принятие изменений в главный закон РФ не аннулирует президентский срок, а подобные фейки со стороны СМИ он назвал оскорбительными.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы 26 февраля сообщил, что поступило порядка девяти сотен поправок в Конституцию.