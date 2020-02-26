Путин рассказал о поступлении 900 предложений о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин рассказал о поступлении порядка 900 предложений о поправках в Конституцию РФ. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в главный закон страны.

По словам Путина, предложения носят серьезный характер, и все они очень содержательны. Российский лидер отметил, что предложения касаются многих сфер и направлений деятельности государства. По мнению главы государства, авторами идей являются совершенно разные люди, именно поэтому предложения посвящены важным и разносторонним темам.

Кроме того, президент поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям.