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15:41   26 Февраля 2020
Россия

Минпросвещения выступило против штрафов за оскорбление учителей в школах

Минпросвещения выступило против штрафов за оскорбление учителей в школах

Российское министерство просвещения выступило против штрафов за оскорбление учителей в школах, о которых ранее высказался Общероссийский профсоюз образования. По мнению Минпросвещения, такими методами проблему не решить. 

Ранее общественники опубликовали законопроект, согласно которому предлагается усилить ответственность за неуважительное отношение, «выражающееся в форме оскорблений и насильственных действий по отношению к педагогическим работникам». В частности, родителей детей предлагают штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей, а за нападение на учителя может грозить три года колонии. С членами Общероссийского профсоюза образования согласен депутат Госдумы Сергей Вострецов, который накануне также призвал ввести административную ответственность за оскорбление преподавателей. 

В Минпросвещения отметили, что если действовать исключительно запретами и штрафами, то не получится добиться комфортной психологической среды в школах и уважения к старшим. 

«Свести к минимуму конфликтные ситуации позволит комплексный подход повышения доступности и качества образования, поддержки педагогов и повышения престижа педагогического труда, а также повышение информированности родителей об учебе детей», — указывается в сообщении министерства.

В ведомстве добавили, что в России успешно развивается сеть центров помощи родителям благодаря реализации нацпроекта «Образование». В школах растет число психологов, которые могут оказать поддержку в трудных и спорных ситуациях родителям, учащимся и педагогам.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #образование #минпромторг #учитель #минпросвещения

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