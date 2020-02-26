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17:09   26 Февраля 2020
Россия

Тестирование беспилотных машин расширили на 13 регионов России

Тестирование беспилотных машин расширили на 13 регионов России

Правительство Российской Федерации расширило список регионов, где будут проходить тесты беспилотных автомобилей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Число регионов решили расширить с двух до 13. Таким образом тесты пройдут в Ленинградской, Московской, Самарской, Новгородской и Владимирской областях, а также в Чувашской Республике, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

На данный момент эксперимент проходит на территории Татарстана и Москвы.

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Автор: Анна Калинина
#россия #новости #общество #машины

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