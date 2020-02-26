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15:19   26 Февраля 2020
Россия

Более 2,2 миллиарда рублей выделят на закупку планшетов к Всероссийской переписи населения

Более 2,2 миллиарда рублей выделят на закупку планшетов к Всероссийской переписи населения

Более 2,2 миллиарда рублей выделят на закупку планшетов к Всероссийской переписи населения для Росстата. Об этом сообщается в распоряжении правительства, опубликованном на сайте в среду, 26 февраля. 

Отмечается, что на выделенные из резервного фонда 2,272 миллиарда закупят порядка ста тысяч планшетных компьютеров, которые помогут при проведении переписи. Основной этап проведения переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. 

К процедуре подключат не менее 20 тысяч волонтеров, которые будут использовать планшеты на операционной системе «Аврора». Как ранее сообщил глава  Росстата Павел Малков, персональным данным граждан РФ не угрожают планшеты, используемые при переписи населения. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #росстат #правительство рф #перепись населения

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