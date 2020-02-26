Военным разрешили сбивать самолеты, нарушающие границы России

Вооруженные силы Российской Федерации получили право сбивать гражданские самолеты, которые вторглись в воздушное пространство страны. Есть лишь одно условие — на борту нарушителя не должно быть пассажиров.

Согласно документу, если нарушившее границы воздушное судно отказывается без объяснения причин покинуть российское пространство или произвести посадку, то дежурные силы России вправе применить боевую технику. Кроме того, разрешается сбивать угнанные российские самолеты без заложников, которые отказываются заходить на посадку.

Новые правила применения оружия при охране российской границы утверждены правительством и опубликованы на официальном сайте правовых документов. Приказ подписал глава кабмина Михаил Мишустин.