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14:54   26 Февраля 2020
Весь мир

Коронавирус добрался до Бразилии и Греции

Коронавирус добрался до Бразилии и Греции

СМИ Бразилии и Греции заявили, что в их странах зафиксирован случай коронавируса. Первое заражение в Южной Америке зарегистрировано в Сан-Паулу в среду, 26 февраля. Как передают местные издания, 61-летний бразилец вернулся из Италии, где был в течение 12 дней. 

В Греции первой заболевшей оказалась 38-летняя женщина, она находится в городе Салоники на севере страны ,у нее диагностирована пневмония, вызванная коронавирусом. Каким образом она заразилась, не сообщается. 

В Италии сейчас зафиксировано 332 случая заражения коронавирусом, 11 человек скончались. На минувшей неделе врачи зафиксировали локальную вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом, после этого он стал распространяться в других регионах на севере Италии. До этого в стране было лишь три заболевших, один из которых уже выздоровел после проведенной терапии.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал гражданам РФ не ездить в Италию, Иран и Южную Корею из-за коронавируса. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#происшествия #чп #греция #бразилия #весь мир #южная америка #коронавирус

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