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15:32   26 Февраля 2020
Россия

Учительский профсоюз не оценил идею наказывать школьников за оскорбления

Учительский профсоюз не оценил идею наказывать школьников за оскорбления

Представители учительского профсоюза не оценили идею ввести административную или уголовную ответственность школьников за оскорбления и побои учителей. Об этом в интервью телеканалу «360» рассказала представитель объединения Ольга Мирясова.

По ее мнению, в таких ситуациях куда важнее, чтобы отдельные ситуации прорабатывались с психологом. Она предложила также создать специальные службы по сопровождению сложных детей.

«Родители очень часто сами не могут повлиять на поведение ребенка, особенно в переходном возрасте. Более того, мы опасаемся, что штрафы для неблагополучных семей будут настолько проблематичными, что это приведет к домашнему насилию в отношении детей», — рассказала Мирясова.

Представитель также добавила, что попытка оштрафовать родителей хулигана может привести и к более серьезным проблемам. Если обстановка в семье сложная, то побоев в доме не избежать. Женщина посоветовала создавать в таких случаях внутришкольные комиссии, которые смогли бы повлиять на благополучное решение конфликта.

 «Ситуацию стоит обсуждать, причем с привлечением не только организаций, защищающих права педагогов, но и с теми, кто защищает права детей. Процесс запущен, просто его нужно сделать достаточно широким, с участием специалистов. А вообще, такой закон ни к чему хорошему не приведет», – считает оргсекретарь.

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Автор: Анна Калинина
#россия #общество #учителя

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