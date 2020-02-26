Учительский профсоюз не оценил идею наказывать школьников за оскорбления

Представители учительского профсоюза не оценили идею ввести административную или уголовную ответственность школьников за оскорбления и побои учителей. Об этом в интервью телеканалу «360» рассказала представитель объединения Ольга Мирясова.

По ее мнению, в таких ситуациях куда важнее, чтобы отдельные ситуации прорабатывались с психологом. Она предложила также создать специальные службы по сопровождению сложных детей.

«Родители очень часто сами не могут повлиять на поведение ребенка, особенно в переходном возрасте. Более того, мы опасаемся, что штрафы для неблагополучных семей будут настолько проблематичными, что это приведет к домашнему насилию в отношении детей», — рассказала Мирясова.

Представитель также добавила, что попытка оштрафовать родителей хулигана может привести и к более серьезным проблемам. Если обстановка в семье сложная, то побоев в доме не избежать. Женщина посоветовала создавать в таких случаях внутришкольные комиссии, которые смогли бы повлиять на благополучное решение конфликта.