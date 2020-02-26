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14:34   26 Февраля 2020
Россия

Путин поручил РКН заблокировать сайты с пропагандой наркотиков

Путин поручил РКН заблокировать сайты с пропагандой наркотиков

Роскомнадзор закроет доступ к пропагандирующим наркотики сайтам и соцсетям по поручению президента РФ Владимира Путина. С такой задачей глава государства обратился в ходе расширенного заседания коллегии МВД в среду, 26 февраля.

По словам Путина, МВД и Роскомнадзор должны проработать вопрос закрытия таких интернет-сайтов как можно оперативнее. Кроме того, российский лидер поручил Госдуме и Правительству РФ детально проработать законопроект по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

Ранее Владимир Путин призвал избавляться от сотрудников МВД, допускающих фальсификации и произвол. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #роскомнадзор

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