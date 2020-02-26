Замглавы МИД РФ назвал иностранную агрессию причиной конфликта в Ливии

В результате агрессивных действий, в первую очередь стран НАТО, произошел слом государства Ливии. Такую точку зрения в интервью газете «Известия» высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Мы помним о 2011 годе и всегда напоминаем, что в результате агрессивных действий, в первую очередь стран НАТО, произошел слом государства в Ливии. И мы получили очень серьезный очаг напряженности на берегу Средиземного моря недалеко от Европы, в Африке. Никак не удается погасить очаг напряженности, привести ситуацию к общему знаменателю», – рассказал Вершинин, отвечая на вопрос журналиста о возможном повторении сценария 2011 года.

Представитель российского МИД отметил, что для России очень важно, чтобы действие европейской стороны не выходили за рамки мандата, который установило для этих действий международное сообщество в лице Совета Безопасности ООН.

«Я хочу подчеркнуть два важнейших для нас момента, когда мы говорим о Ливии. Первый – нужно, чтобы сами ливийцы определяли свое будущее, участвовали в миротворческих усилиях по преодолению конфликта и его урегулированию. Второй момент – надо, чтобы это все соответствовало резолюциям Совета Безопасности ООН, которые принимались. Это касается и контроля за осуществлением эмбарго, за его нарушением и в целом ведущей роли международного сообщества в разрешении этого конфликта», – прокомментировал замминистра.

Напомним, 17 февраля министры иностранных дел 27 стран-членов Евросоюза решили начать новую миссию по контролю за соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии.