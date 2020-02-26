Путин призвал избавляться от сотрудников МВД, допускающих фальсификации и произвол

Президент России Владимир Путин призвал избавляться от сотрудников МВД, допускающих факты фальсификации, прямого подлога и произвола. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания коллегии российского министерства внутренних дел в среду, 26 февраля.

По словам Путина, ведомство должно принять меры по организации работы на досудебной стадии уголовного судопроизводства, а также особо уделить внимание вопросам обеспечения законности органами дознания и предварительного следствия. Кроме того, глава государства отметил важность четкого соблюдения требований о разумном сроке уголовного судопроизводства.

Как подчеркнул президент РФ, подлоги, произвол и фальсификации являются уголовным преступлением.