Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минпросвещения выступило против штрафов за оскорбление учителей в школах

Минпросвещения выступило против штрафов за оскорбление учителей в школах

 Учительский профсоюз не оценил идею наказывать школьников за оскорбления

Учительский профсоюз не оценил идею наказывать школьников за оскорбления
Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»

Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»

 Глава «Укрэнерго» покинул пост из-за разногласий с властями Украины

Глава «Укрэнерго» покинул пост из-за разногласий с властями Украины
Коронавирус добрался до Бразилии и Греции

Коронавирус добрался до Бразилии и Греции

 Замглавы МИД РФ назвал иностранную агрессию причиной конфликта в Ливии

Замглавы МИД РФ назвал иностранную агрессию причиной конфликта в Ливии
Минпросвещения выступило против штрафов за оскорбление учителей в школах

Минпросвещения выступило против штрафов за оскорбление учителей в школах

 Учительский профсоюз не оценил идею наказывать школьников за оскорбления

Учительский профсоюз не оценил идею наказывать школьников за оскорбления
Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»

Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»

 Глава «Укрэнерго» покинул пост из-за разногласий с властями Украины

Глава «Укрэнерго» покинул пост из-за разногласий с властями Украины
Коронавирус добрался до Бразилии и Греции

Коронавирус добрался до Бразилии и Греции

 Замглавы МИД РФ назвал иностранную агрессию причиной конфликта в Ливии

Замглавы МИД РФ назвал иностранную агрессию причиной конфликта в Ливии
14:10   26 Февраля 2020
Россия

Путин призвал избавляться от сотрудников МВД, допускающих фальсификации и произвол

Путин призвал избавляться от сотрудников МВД, допускающих фальсификации и произвол

Президент России Владимир Путин призвал избавляться от сотрудников МВД, допускающих факты фальсификации, прямого подлога и произвола. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания коллегии российского министерства внутренних дел в среду, 26 февраля.

По словам Путина, ведомство должно принять меры по организации работы на досудебной стадии уголовного судопроизводства, а также особо уделить внимание вопросам обеспечения законности органами дознания и предварительного следствия. Кроме того, глава государства отметил важность четкого соблюдения требований о разумном сроке уголовного судопроизводства.

Как подчеркнул президент РФ, подлоги, произвол и фальсификации являются уголовным преступлением. 

«Требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников, преступающих закон», — заявил российский лидер на коллегии. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #мвд рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...